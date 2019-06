Facebook

Anton Matheuschitz (links) und Feuerwehrkommandant Christian Orasch zeigen die Stelle, wo das Flugzeug abstürzte © Daniel Raunig

Vier Männer sitzen im Rüsthaus der Freiwilligen Feuerwehr Ebenthal an einem Tisch beisammen. Sie sprechen über jenes Unglück, das am 27. Juni 1984 in Kärnten und darüber hinaus für große Bestürzung gesorgt hatte. Es ist bis zum heutigen Tag der opferreichste Flugzeugabsturz in der Geschichte des Österreichischen Bundesheeres.