Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Max Peintners Schwarz-Weiß-Zeichnung als Ausgangspunkt für den Stadionwald © APA/Max Peintner

Es soll das größte bisher in Österreich realisierte Kunstprojekt im öffentlichen Raum werden: mit Bäumen, die in einem Fußballstadion in den Himmel wachsen. Dicht an dicht nebeneinandergepflanzt, gefasst in einem Rahmen, der ein Stadion für 30.000 Menschen ist, werden sie zum Bild, das um die Welt gehen soll.