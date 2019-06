Autofahrer übersah Freitagvormittag in der Klagenfurter Innenstadt eine auf einem Radstreifen fahrende Radfahrerin. Die Frau wurde verletzt.

© APA/JAKOB GRUBER

Schwerer Unfall am Freitag gegen 9.35 Uhr in Klagenfurt: Eine 45-jährige Klagenfurterin war mit ihrem Fahrrad auf dem Fahrradstreifen im Stadtgebiet unterwegs. Zum selben Zeitpunkt fuhr ein 52-jähriger Klagenfurter mit seinem Auto bis vor dem querenden Radfahrstreifen. Nachdem er anhielt und nach links und rechts sah, setzte er sein Fahrzeug in Bewegung wobei es zur Kollision mit der Radfahrerin kam. Aufgrund dieser Kollision kam die 45-jährige mit ihrem Fahrrad zu Sturz und verletzte sich unbestimmten Grades. Sie wurde vom Roten Kreuz ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert. Ein bei beiden Personen durchgeführter Alkotest verlief laut Polizei negativ.