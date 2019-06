Ab Juli hätte das Radfahren in der Fußgängerzone in Klagenfurt verboten werden soll. Bürgermeisterin Maria-Luise Mathiaschitz hält Verbot für nicht exekutierbar.

Ab Juli hätte in der Kramergasse das Radfahren verboten werden sollen. jetzt wird neuerlich diskutiert © Weichselbraun

In der Kramer- und Wienergasse sowie in zwei Quergassen in der Klagenfurter Innenstadt sollte Radfahren während der Geschäftszeiten ab Juli verboten werden. Zumindest wenn es nach Verkehrsreferent Stadrat Christian Scheider (FPÖ). Bislang soll es dafür auch eine politische Mehrheit gegeben haben. Jetzt dürfte das Verbot aber vom Tisch sein. Bürgermeisterin Maria-Luise Mathiaschitz (SPÖ) sagt ganz klar: „Eine Verordnung, die nicht exekutierbar ist, ist sinnlos.“ Sie stützt sich diesbezüglich auf die Meinung eines Klagenfurter Polizeijuristen. „Was soll außerdem dieser Fleckerlteppich bringen? In der Kramergasse soll man nicht Radfahren dürfen, am Alten Platz aber schon.“