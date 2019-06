Niederösterreicher (76) geriet aus unbekannter Ursache in einer Kurve der B 99 auf die Gegenfahrbahn und rammte mit seinem Wagen den Pkw zweier Niederländer. Niederösterreicher und dessen Fraus schwer verletzt.

Die Rettung brachte die Verletzten ins Krankenhaus Spittal/Drau © Helmuth Weichselbraun

Ein 76-jähriger Lenker aus Niederösterreich geriet Donnerstagmittag mit seinem PKW auf der Katschberg Bundesstraße (B 99) in der Gemeinde Seeboden aus unbekannter Ursache in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal gegen den PKW eines 37-jährigen Lenkers aus den Niederlanden. Bei dem Unfall erlitten der Niederösterreicher und die im Auto mitfahrende Ehefrau schwere Verletzungen. Sie wurden von der Rettung in das Krankenhaus Spittal/Drau gebracht.