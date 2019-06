Facebook

Wir haben kalendarischen Sommerbeginn, also Sonnenhöchststand. Und weil die Bildung von Gewittern nicht nur, aber stark von der Intensität der Sonneneinstrahlung abhängt, wundert es nicht, dass wir von der Statistik her derzeit die gewitterreichste Zeit im Jahr haben. Auch der Freitag dürfte die statistische Erwartung komplett erfüllen: Am Vormittag ist es länger sonnig und mit der Sonne wird es rasch drückend schwül, nachfolgend drohen im Laufe des Nachmittags erneut ein paar Regengüsse sowie eventuell sogar heftige Gewitter. "Dabei ist auch sehr viel Zufall mit im Spiel, wann und wo es gerade regnet", sagt Werner Troger (Meteorologe), der bei dieser Wetterlage wenig Lust auf eine Detailprognose hat. Etwa im Raum Ferlach hat es noch maximal 26 Grad.