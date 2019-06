Die Anliegen der Bürgerinitiative "Lebenswertes Krumpendorf" kommen am Donnerstag in den Gemeinderat.

Krumpendorf könnte neue Bauvorschriften erhalten © Raunig

Die Vertreter der Bürgerinitiative „Lebenswertes Krumpendorf“ sind mehr als zufrieden: 750 Unterschriften haben sie in den letzten Monaten im Rahmen eines Gemeindevolksbegehrens gesammelt, um so einen neuen Teilbebauungsplan in der Wörthersee-Gemeinde zu erwirken. Unter anderem fordert man, wie berichtet, eine Herabsetzung der Geschossflächenzahl und eine strengere Handhabe der Baulinien. „Würde man diese Unterschriften auf Wählerstimmen umlegen, wäre das die stärkste Fraktion im Gemeinderat“, rechnen die Vertreter der überparteilichen Bürgerinitiative vor. 2015 erreichte die ÖVP als stärkste Partei übrigens 717 Stimmen.