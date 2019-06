Facebook

Kofferweise soll das Geld aus Kärnten weggebracht worden sein, so ein Zeuge. © Fotolia/Tomasz Trojanowski

Am 19. Juni 2013 brachte eine anonyme Anzeige den Fall ins Rollen. Jetzt, sechs Jahre später, hat die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) ihre Ermittlungen in der Causa "Ideenschmiede" beendet. Sie hat beim Landesgericht Klagenfurt Strafantrag gegen drei Personen eingebracht: wegen Bestechung sowie wegen Geschenkannahme durch Beamte und Vorteilsannahme. Zudem haben die Ermittler einen Antrag auf Verhängung einer Verbandsgeldbuße wegen Vergehen der Bestechung und Vorteilszuwendung eingebracht, heißt es in einer Stellungnahme der WKStA.