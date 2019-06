Am Mittwoch erwartet uns sonniges und drückend schwüles Wetter. Es gibt kaum Luftbewegung. Am Nachmittag bilden sich vermehrt Schauer und Gewitter.

© Fotolia/Thaut Images - stock.adobe.com

Ein Blick auf die Wetterkarte zeigt: Bei uns fehlen wetterbestimmende Tiefs und Hochs. Ein Hoch namens "Tale" hat sein Zentrum mittlerweile über Nordosteuropa und eine Tief namens "Momo" liegt über der Nordsee, sind also weit von uns entfernt. Stattdessen ist es schwül und teils sonnig, teils aber auch gewittrig. Vor allem am Nachmittag bilden sich ausgehend von den Bergen vermehrt Schauer und Gewitter, wie etwa in Richtung Gegendtal. Wie so oft bei solchen Wetterlagen gibt es mitunter auch Orte und Regionen, die tagsüber eigentlich gar keinen Regen abbekommen. "Wo genau das der Fall ist, lässt sich im Vorfeld leider kaum abschätzen", meint der Wetterfachmann Werner Troger. Die 30-Grad-Marke rückt am Nachmittag nicht nur in Poggersdorf erneut ins Blickfeld.