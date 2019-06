Facebook

Die Verletzte wurde ins Klinikum Klagenfurt geflogen © KLZ/Weichselbraun

Am Dienstag gegen 7 Uhr kam auf einer Gemeindestraße in Velden eine 16-jährige Radfahrerin aus Klagenfurt mit ihrem Fahrrad aus vorerst unbekannter Ursache zu Sturz und blieb mit Verletzungen unbestimmten Grades auf der Fahrbahn liegen. Eine zufällig mit ihrem Pkw vorbeikommende 40-jährige Frau aus der Gemeinde Wernberg hielt sofort an. Die Frau kümmerte sich um die neben dem Rad auf der Fahrbahn liegende verletzte Radfahrerin. Die 16-Jährige war kaum ansprechbar und konnte der Helferin lediglich ihren Nachnamen mitteilen.