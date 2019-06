Masernfall Infiziertes Baby war bei Kinderärzten in Villach in Behandlung

Facebook

Archivfoto © jovanmandic - Fotolia

Mehr als 20 Masernfälle gab es heuer schon in Kärnten. Das 14 Monate alte Baby aus Pörtschach ist der jüngste Fall. Es soll sich vergangene Woche mit dem hoch ansteckenden Virus infiziert haben. Wie nun bekannt wurde, war es auch bei zwei niedergelassenen Kinderärzten in Villach in Behandlung. Das bestätigt die Stadt Villach am Dienstag in einer Aussendung. "Wie es in so einem Fall üblich ist, haben die Ärzte nach der eindeutigen Diagnose sofort eine Meldung an das Gesundheitsamt abgegeben", heißt es vonseiten der Stadt.