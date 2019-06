"Hi Harbach" in Klagenfurt"Smart City"-Konzept schon vor Start aufgeweicht

"Hi Harbach" in Klagenfurt

So stellen sich die Planer derzeit den neuen Stadtteil Harbach in Klagenfurt vor © „WLA- Winkler Landschaftsarchitektur“

Das Verkehrskonzept für Kärntens ersten Smart City-Stadtteil in Klagenfurt-Harbach ist nicht unumstritten. Nachdem man Autos weitgehend aus dem 10,8 Hektar großen Gebiet verbannen will, soll es oberirdisch so wenig wie möglich Parkflächen geben. Pro Wohneinheit ist ein Auto-Stellplatz vorgesehen und es wird eine geringe Anzahl von gekennzeichneten Besucherparkplätze geben. Nach einigen Diskussionen hat man sich in der Vorwoche im Stadtsenat einstimmig für die reduzierte Stellplatzrichtline ausgesprochen. Das bedeutet einen Schlüssel von 1,1 Auto-Abstellplatz pro Wohnung. In vergleichbaren Wohnanlagen werden bis zu 1,5 Stellplätze pro Wohnung geplant.