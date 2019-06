Aus ungeklärter Ursache gelangten Karpfen aus dem Keutschacher See in den Reifnitzer Bach. Wegen der starken Strömung verendeten viele von ihnen.

Die Freiwillige Feuerwehr Reifnitz beseitigte die Fischkadaver © FF Reifnitz/KK

Die Freiwillige Feuerwehr Reifnitz wurde am Sonntag zu einem ungewöhnlichen Einsatz gerufen: Aus bisher ungeklärter Ursache gelangten einige Karpfen aus dem Keutschacher See in den Reifnitzer Bach. Wegen der starken Strömung im Bach wurden sie über mehrere Wasserfälle geschwemmt und dabei so schwer verletzt das viele verendeten. Auf Grund der Geruchsentwicklung wurden Bürger darauf aufmerksam und alarmierten die Feuerwehr. Somit rückten zwei Gruppen aus, um den Bach zu säubern. Nach knapp zwei Stunden konnten alle Fischkadaver von den Feuerwehrkameraden beseitigt werden.