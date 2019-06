Facebook

Thomas und Gudrun Regenfelder halten auch nach dessen Auszug noch immer Kontakt © Raunig

Trommel-Klänge die aus dem Wäldchen dringen, lautes Lachen aus der Hüpfburg, gespanntes Warten bis man beim Kinderschminken an der Reihe ist; Beim Sommerfest im SOS-Kinderdorf in Moosburg gab es am Sonntag für die hunderten Besucher genug zu tun."Wenn mich Fremde fragen, wo denn das Kinderdorf in Moosburg sei, bin ich immer stolz wenn ich es zeigen kann, denn es ist nicht eingezäunt oder steht am Rand, sonder ist Mitten im Zentrum, ist ein Teil des Ortes", sagte Bürgermeister Herbert Gaggl. Auch Michael Trebo, der das Dorf seit 15 Jahren leitet, freute sich über den Zuspruch "und dass wir Unterstützung vom Land und anderen Kooperationspartnern haben".