Manfred Pletzer„Die Natur nimmt sich beim Seepark Hotel ihren Raum zurück“

Manfred Pletzer vor dem Seeparkhotel. Auch mit der Vogelschutz-Fassade hat er sich mittlerweile angefreundet. "Das ist besser als ein Glaskasten" © Peter Just

An jenem Tag im Jahr 2007, als die Pläne für die Errichtung dieses Hotels präsentiert wurden, wurde Klagenfurt umbenannt und erhielt den Zusatz „am Wörthersee“. Sehen Sie die Stadt mittlerweile am See angekommen?

MANFRED PLETZER: Der Erfolg dieses Hauses, an den auch nicht jeder geglaubt hat, hat die Stadt sicher ein paar Schritte näher an den See gebracht. Man sieht, dass es die richtige Entscheidung von Landeshauptmann Haider war, einen Investor zu suchen und hier bauen zu lassen. Aber auch Bürgermeister Scheucher hatte viel Anteil. Es ist aber nicht das Hotel alleine, die Stadt hat sich auch mit der Universität und dem Lakeside Park stärker in diese Richtung entwickelt. Man tut gut daran, dass man dieses Asset, einen der berühmtesten Seen zu haben, nutzt. Und wenn da noch mehr getan wird in diese Richtung, kann das nur gut sein.

Die Pletzer-Gruppe Manfred Pletzer (47) stammt aus Hopfgarten (Tirol) und steuert gemeinsam mit seinem Vater Anton die Familien-Holding mit 94 Gesellschaften. Man hat 850 Mitarbeiter, der Umsatz liegt bei 145 Millionen Euro. Er stieg im letzten Jahr um 18 Prozent. Über den Gewinn schweigt man. „Wir wachsen aus Eigenmitteln“, sagt Pletzer.

Privat: Er ist verheiratet und Vater von drei Söhnen (8, 10, 13).

Thomas Cik Mitglied der Chefredaktion Mehr von Thomas Cik

Wir werden das Hotel attraktiver machen und ein 25-Meter-Sportbecken bauen.Glaube ich nicht, Architekt Dorn, der das Haus geplant hat, hat uns eine behutsame Erweiterung geplant, wir bleiben innerhalb der Baulinien, das Bad wird auf die Kongressräume aufgesetzt. Außerdem: Schauen Sie sich um. Es gibt hier herrlichste Natur!Wo das Hotel steht, war eine Deponie.Das stimmt, das hat sich geändert. Aber die Natur nimmt sich ihren Raum zurück.Wir warten ab und entscheiden dann zur gegebenen Zeit.Wir sind zufrieden, wie es läuft und mit der Auslastung. Ich sehe das so, wie ein Geschäftsmann das halt sieht – auch weil ich weiß, wie politisch das Thema ist.Wir warten auf Genehmigungen, dann werden wir das Haus um zehn bis 15 Prozent erweitern, nach vorn in Richtung Parkplatz. Der Handel ist im Wandel, wir müssen mitziehen.Ja, aber wir werden nicht mehr Verkaufsflächen machen, sondern die Gastronomie und andere Bereiche stärken, damit wir ein besseres Einkaufserlebnis bieten können und uns absichern. Der Südpark ist schon jetzt nicht eine reine Handelsfläche, es gibt viele Dienstleister, Zusatzangebote, die auch deswegen funktionieren, weil das Haus gut gemanagt ist. Wir überlegen aber auch, ob wir noch mehr mit Photovoltaik machen, weil wir als Gruppe unseren Stromverbrauch selbst erzeugen wollen.Da müsste eher mein Vater antworten, der mit Scheucher das Hotel umgesetzt hat. Scheider nahm ich neutral wahr, mit Mathiaschitz gibt es gute Gespräche. Sie unterstützt uns nach Möglichkeiten. Aber – und das ist in jeder Landeshauptstadt so – Klagenfurt ist sehr politisch. Und nicht immer liegt es an den Stadtchefs, wenn etwas nicht umgesetzt wird.