Gerlinde Ebner-Luschin und ihr Mann Adi machen aus dem Pirkerhof wieder eine Ferienpension © (c) SCHILD

25 Jahre ist es her, dass der Kosovo-Krieg Menschen zur Flucht aus ihrer Heimat zwang. Im ehemaligen Gasthaus Kaschitz oberhalb von Krumpendorf fanden sie eine Übergangsheimat - oft auf Jahre. Am vergangenen Mittwoch zogen aber die letzten zehn Bewohner aus Kärntens am längsten betriebener Asylunterkunft aus. Iraker, Afghanen, Tschetschenen, Flüchtlinge aus mehreren Ländern lebten hier. Nun wurde die Kooperation mit dem Land Kärnten aufgelöst. Pirkerhof-Besitzerin Gerlinde Ebner-Luschin, die den Betrieb von ihrer Mutter übernommen hatte, sah dieses Ereignis kommen - und blickt stolz auf jene Jahre zurück, als man den Menschen ein erstes Heim in Österreich bot.