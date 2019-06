Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Schlauer Hund . . . © APA/Erwin Scheriau

Zumeist freundliches und sommerlich warmes Wetter, 29 bis 33 Grad. Vom Westen her nähert sich zwar nun langsam wieder eine Schlechtwetterfront, am Samstag bleibt das Wetter aber noch sehr freundlich. Es scheint tagsüber zumeist sogar noch öfter und für längere Zeit die Sonne und zudem steigen die Temperaturen in den Nachmittagsstunden auf sehr sommerliche Werte an.