Auf der Behörde soll es mehrere Vorfälle gegeben haben. Die Frau wird sogar beschuldigt, in das Büro des Bezirkshauptmannes uriniert zu haben.

Mutter und Tochter wurden aus dem Gebäude verwiesen © KLZ/Markus Traussnig

In der langjährigen Geschichte der Bezirkshauptmannschaft Klagenfurt-Land wurde noch nie ein Hausverbot ausgesprochen – bis zum 5. April diesen Jahres. Seit dem Tag dürfen eine in der Region bekannte und nicht minder streitbare 77-jährige Frau und ihre 50-jährige Tochter die Behörde nicht mehr betreten. Dem Hausverbot soll eine Reihe an Vorfällen vorausgegangen sein.