Die 18-jährige Klagenfurterin Irina Antesberger hat ihre erste Messe komponiert. Diese wird am Sonntag im Klagenfurter Dom uraufgeführt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

„Wenn ich einmal weiß, was ich will, dann tue ich auch etwas dafür“, sagt Irina Antesberger © Schwinger

Die Musik ist Irina Antesberger in die Wiege gelegt worden: Ihre Mutter Marlene ist Oboistin und Kapellmeisterin, ihr Vater Günther war Leiter der Musikabteilung im ORF, ist Musikwissenschaftler und komponiert selbst. „Ich bin mit Klängen von Orlando di Lasso bis Benjamin Britten aufgewachsen“, sagt Irina Antesberger, die gestern erfolgreich ihre Matura am Gymnasium St. Ursula in Klagenfurt abgeschlossen hat.