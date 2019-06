Facebook

Die Wasserrettung ist nicht nur beim Ironman im Einsatz. © Peutz

Im Winter haben sie im Hallenbad trainiert. Den ganzen Sommer über sind sie in den Bädern in der Wörthersee-Ostbucht unterwegs, die vielen Herren und die weniger vielen Damen in Rot-Gelb. Stets gut gelaunt sind sie, die Life-Guards alias Wasserretter, die ehrenamtlich im Einsatz sind. Aber, wenn sie an die nächsten Wochen denken, fällt es ihnen ein wenig schwer, in „Bay-Watch-Manier“ locker zu bleiben.