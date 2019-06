Facebook

In der Morogasse 29 A und B wurden zwei Wohnhäuser errichtet. © ÖKO-Wohnbau

Viele Menschen träumen von den eigenen vier Wänden, besitzen aber nicht das Kapital für den Wohnungskauf. Für diese Zielgruppe errichtet das Welser Unternehmen wert.bau zurzeit zwei Wohnhäuser mit je 28 Einheiten in der Klagenfurter Morogasse. Das Besondere daran: „Wir haben das Grundstück, auf dem das Gebäude steht, nicht gekauft, sondern für 99 Jahre gepachtet“, erklärt der geschäftsführende Gesellschafter, Wolfgang Stabauer. Dadurch komme das Baurecht zur Anwendung. Darunter versteht man in Österreich das private Recht, auf einem fremden Grundstück ein Gebäude zu errichten. Weil so der Kaufpreis für das Grundstück entfällt, verringern sich die Kosten um bis zu 23.100 Euro pro Wohnung. „Der Quadratmeterpreis liegt bis zu 23 Prozent unter dem Marktniveau“, so Stabauer. In weiterer Folge sei auch die Miete um 27 Prozent günstiger. Was aber passiert, wenn das Baurecht nach 99 Jahren erlischt? „Die Liegenschaft geht wieder an den Eigentümer, die Landwirtschaftskammer, zurück“, sagt Stabauer. Wird der Pachtvertrag nicht verlängert, steht dem Wohnungseigentümer ein Viertel des vorhandenen Bauwertes zu.