Auf einer Pferdekoppel in Klagenfurt wurde ein verendetes Pferd gefunden. Laut veterinärmedizinischer Untersuchung verendete das Tier an den Folgen einer Wundinfektion, ausgelöst durch eine Eigenverletzung.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© ARochau - Fotolia, Symbolbild

Der Tod eines Pferdes, das am Dienstag in einer Koppel in Trettnig bei Hallegg verendet aufgefunden worden war, ist geklärt. Das Tier wurde Donnerstagvormittag durch den Veterinär des Landes Kärnten untersucht. Der Tierarzt fand keine Hinweise auf eine mögliche Tierquälerei. Vielmehr konnten mögliche Anzeichen einer bakteriellen Gehirnhautentzündung ausgemacht werden, jedoch wird die tatsächliche und endgültige Todesursache erst nach weiterführenden histologischen Untersuchungen feststehen.