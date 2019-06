Kleine Zeitung +

Hochstuhl und Kolmnock Zweimal Rettung aus der Luft für Bergsteiger

Gleich zweimal mussten am Mittwoch Alpinpolizisten und Bergretter zu Alpinunfällen ausrücken. Am Hochstuhl saßen Bergsteiger auf einem Schneefeld fest. Am Kolmnock rutschte eine Alpinistin aus und verletzte sich.