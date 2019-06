Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Schülerin wurde ins Klinikum eingeliefert © Juergen Fuchs

Am Mittwoch kurz nach 14 Uhr überquerte eine 13-jährige Schülerin aus Klagenfurt in ihrer Heimatstadt die St. Veiter Straße. Dabei lief sie zwischen den fahrenden Fahrzeugen von der gegenüberliegenden Seite in Richtung des Hauses 125. Laut Zeugenaussagen kam es bereits auf der ersten Fahrspur fast zu einem Unfall.