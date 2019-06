Facebook

Bei diesen Temperaturen lockt das Strandbad © Traussnig

Recht sonnig und nachmittags auch hochsommerliche Temperaturen zwischen 27 und 31 Grad. Schwacher Hochdruckeinfluss und auch wieder stabilere Luftmassen bescheren uns am Donnerstag zumeist sehr freundliches Wetter. Die Sonne scheint tagsüber sogar wieder länger vom Himmel und erst in den Nachmittags- und Abendstunden mischen dann besonders über den Bergen wieder ein paar Quellwolken mit. Die allermeisten dieser Quellwolken bleiben diesmal aber klein und sind deshalb auch harmlos. "Der Tag eignet sich deshalb durchaus auch für längere Wanderungen in den Bergen, für einen Besuch am Badesee oder auch für eine Radtour", meint der Meteorologe Reinhard Prugger. Es ist ausgesprochen warm und somit auch richtig sommerlich bei Temperaturen zum Beispiel in Grafenstein und in St. Jakob im Rosental nahe der 31 Grad Marke.