Klagenfurter Beislszene"Gates"-Wirt zeigt vor, wie man auch als Wirt nachhaltig wird

Weil ihn der Müll in seinem Lokal störte, hat Wolfgang Radda das "Gates" in den letzten Monaten völlig umgestellt.

Radda serviert im Gates Nachhaltigkeit © Markus Traussnig

Angefangen hat es mit Plastikstrohalmen. „Die Menge, die sich nach einer Nacht angesammelt hat, kann man sich gar nicht vorstellen“, erzählt Wolfgang Radda (53), Chef des „Gates“ am Waagplatz. Klar, schließlich bekommt man normalerweise bei jeder Bestellung ein neues Glas – samt Strohhalm. Im „Gates“ ist so etwas Vergangenheit, hier gibt es Papierstrohhalme, Zuckerrohrstrohhalme und in Kürze auch Stroh-Strohhalme. Alle zu 100 Prozent abbaubar und in Kärnten produziert. „Wir fragen die Gäste auch, ob sie für ein neues Getränk ein neues Glas wollen, oder ob es im ursprünglichen Glas serviert werden kann”, sagt Radda, der auf energieeffiziente Geschirrspüler und Kühlschränke umgestellt hat. Es sei eine Investition gewesen, so der Familienvater, „aber der Unterschied auf der Stromrechnung ist spürbar“. Der Effekt auf die Umwelt auch, „denn den Strom beziehen wir von der Alpen-Adria-Energie aus dem Gailtal“.