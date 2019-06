Mehrere Motorradunfälle Biker prallte gegen eine Felswand

Klagenfurter (43) wollte Montagnachmittag auf Liemberger Straße in der Gemeinde Liebenfels einem Auto ausweichen. Er kam dabei zu Sturz. Auch auf der Klippitztörl Straße kam es zu einem Motorradunfall.

Der RK 1 flog den Schwerverletzten ins Klinikum © ARA Flugrettung

Das sommerliche Wetter zu Pfingsten nutzten viele Biker für eine Ausfahrt. Leider kam es auch auf Kärntens Straßen zu - teils schweren - Unfällen. So auch am Montag gegen 13.50 Uhr auf der Liemberger Straße (L 68) im Gemeindegebiet von Liebenfels. In der sogenannten Feistritzklamm war ein 48-jähriger St. Veiter mit seinem Pkw unterwegs. Um eine Fußgängerin mitzunehmen, verringerte er die Fahrtgeschwindigkeit.