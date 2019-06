Facebook

Eine Bikerin rutsche mit ihrem Motorrad auf glattem Asphalt aus © Fotolia

Am Samstag gegen 12.40 Uhr verunglückte ein 47-jährige Frau aus dem Bezirk St. Veit/Glan mit ihrem Motorrad auf der Waidischer Straße im Freilandgebiet von Zell-Pfarre. Sie war in einer Kurve ins Rutschen geraten. Und zwar vermutlich aufgrund des dort aufgebrachten Asphaltreparatur-Bitumen. Die Bikerin geriet auf das Straßenbankett und kam zu Sturz. Das Motorrad schlitterte einige Meter weiter und stürzte in der Folge rund 6 Meter tief in den dortigen Bachbettgrund des Waidischbaches. Die Frau erlitt schwere Verletzungen und wurde von der Rettung ins UKH Klagenfurt gebracht.