Bettina, Michael und Verena räumten den Sieg ab. © (c) Markus Traussnig

Ein hitziges Gefecht erwartete die Besucher heute Mittag beim „Conquer the lake-Festival“. Bei 29 Grad Außentemperatur kämpften acht Teams im Strandbad Maiernigg um die „Eroberung des Wörthersees“. Dabei waren sowohl Geschicklichkeit als auch Sportlichkeit gefragt. Zudem mussten die Bewerber bei einem Quiz ihr Klagenfurt-Wissen unter Beweis stellen. Am Ende entschied eine einzige Frage über den Sieg: Bei der Einwohnerzahl Klagenfurts lag „Team Woody“ um 100 Personen weiter vorne. Die in Klagenfurt wohnhaften FH-Studenten Michael (27), Verena (24) und Bettina (27) räumten den Sieg ab. Den Geldpreis in der Höhe von 1000 Euro wollen die drei in ihren Urlaub investieren.