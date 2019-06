In Velden begann das zweitägige Yoga-Festival. Touristiker wollen den Wörthersee zur Yoga-Destination machen.

300 Yogis waren in Velden dabei © Daniel Gollner/WTG

Mit einer kostenlosen Yogaeinheit mit Trainerin Liz Huntley begann am Freitag das Yogafestival "Namaste am See". 300 Yogis ließen sich vor der Kulisse des Wörthersees von dem „Flow“ mitreißen.