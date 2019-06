Teams aus ganz Österreich hatten Projekte eingeteilt. Drei von vier Teams, die mit dem "Technik-fürs-Leben-Preis" ausgezeichnet wruden, sind Schüler der HTL Mössingerstraße in Klagenfurt.

Andreas Feik, Johannes Kraiger, Christoph Ertl und Patrick Krumpl von der HTL Mössingerstraße © Robert Bosch/Christian Husar

48 eingereichte Abschlussarbeiten von 141 Schülerinnen und Schülern aus 18 HTL in sieben Bundesländern, 15 nominierte Projekte und im großen Finale vier strahlende Siegerteams, davon drei aus Klagenfurt: Die „HTL-Oscars 2019“ wurden nach dem Finale des Technik fürs Leben-Preis von Bosch vergeben. In 15 spannenden Live-Pitches mit anschließenden Frage-Sessions durch eine hochkarätig besetzte Jury und vor vollen Zuschauerrängen kämpften sich drei Teams der HTL Mössingerstraße an die Spitze.