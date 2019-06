Als eine Autofahrerin in Klagenfurt auf einem Schutzweg an einem stehen gebliebenen Wagen vorbeifuhr, hat sie wohl eine Fußgängerin übersehen. Diese wurde zu Boden gestoßen und schwer verletzt.

Die Rettung brachte die verletzte Fußgängerin ins Spital © KLZ/Rehfeld

In Klagenfurt fuhr am Freitag zu Mittag eine 68-jährige Autolenkerin mit ihrem Pkw an einem vor einem Schutzweg anhaltenden PKW vorbei. Sie stieß dabei gegen eine 66-jährige Fußgängerin, die auf dem Schutzweg die Fahrbahn überqueren wollte.