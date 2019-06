Facebook

Visionärer Blick von Rosentaler Straße/Ecke Florian-Gröger-Straße auf die multifunktionale Veranstaltungshalle © Lilihill

Im Sommer 2018 übernahm die Lilihill-Gruppe 74,9 Prozent der Anteile vom Flughafen Klagenfurt. Die von Stadt und Land damit verknüpfte Hoffnung: Die wichtige Infrastrukteinrichtung möge vor einer Bruchlandung bewahrt bleiben. Dazu kommen mehrere prominente Immobilien in der Klagenfurter Innenstadt, die zum Hunderte Euro-Millionen schweren Portfolio Franz Peter Oraschs gehören – wie das ehemalige KTZ-Gebäude und das Hotel Moser-Verdino; beide Immobilien stehen nach Neubau und Generalsanierung vor der Fertigstellung bzw. Übergabe an die Mieter. Nun gab Firmenchef Orasch der Kleinen Zeitung exklusiv Einblicke in seine bisher streng geheimen Zukunftspläne für das Messeareal in der Klagenfurter Innenstadt.