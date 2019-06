Facebook

Drei Boote hat die Polizei auf dem Wörthersee im Einsatz © Helge Bauer

Im Mai ging es auf den Kärntner Seen noch beschaulich zu. Wetter und Wassertemperaturen waren für Schwimmer und Bootsfahrer wenig einladend. Dank des sommerlichen Wetters der letzten Tage geht die Saison nun so richtig los – bei der Messung am Freitagnachmittag hatte die Temperatur des Wörthersees schon 21 Grad. Ab heute sind die Motorbootstreifen der Polizei wieder auf den Seen unterwegs.