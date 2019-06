Facebook

Walter Prause hat das Geschäft Anfang 1990 von seinem Vater übernommen © Traussnig

In der Pernhartgasse in Klagenfurt hat sich in den vergangenen Jahren viel verändert. Etliche Geschäfte sind von der einst gefragten Lage beim Rathaus am Neuen Platz abgewandert oder haben geschlossen. Scheinbar unberührt von der Entwicklung, über die andere Kaufleute klagen würden, führt Walter Prause sein Antiquitäten- und Juweliergeschäft.