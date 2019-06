kärntner des tages. Michael Trebo (44) leitet seit 15 Jahren das SOS-Kinderdorf in Moosburg das am kommenden Sonntag mit einem großen Fest sein 60-Jahr-Jubiläum feiert.

Trebo lebt mit Ehefrau Sylvia, Tochter Elisabeth und Sohn Laurin auf der Simonhöhe. Auch zwei weiße Schäferhunde gehören zur Familie © Privat

Fragt man Michael Trebo, was eine gute Kindheit ausmacht, kommt eine klare Antwort: „Geborgenheit und Vertrauen. Sie bilden die Basis das weitere Leben.“ Hatte der Leiter des SOS-Kinderdorfes Moosburg, das am kommenden Sonntag sein 60-Jahr-Jubiläum feiert, auch eine gute Kindheit? Die Antwort ist ein „ja“. Und dann folgt ein „aber“. Denn das, was man gemeinhin unter einer guten Kindheit versteht, hatte er nicht.