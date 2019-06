23 Kärntner Feuerwehren mit 250 Mann kämpften in der Gemeinde Zell gegen die Flammen. Am Samstagnachmittag scheint das Ärgste überstanden. Auf "Brand Aus" wird man aber noch ein paar Tage warten müssen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© BFKDO Klagenfurt-Land

Am Samstag in der Früh rückten die Feuerwehren des Abschnitts Rosental wieder aus, um die Löscharbeiten beim Waldbrand in der Gemeinde Zell fortzusetzen. "Insgesamt hatten wir heute 250 Mann von 23 Wehren im Einsatz", sagt Abschnittskommandant Karl Mikl. Ausgerüstet mit Spaten, Krampen und Rückenspritzen müssen sie jetzt direkt ins Gelände und vor Ort löschen. Das Gelände ist teilweise sehr steil und unwegsam. Durch Luftböen kann es immer wieder zu neuer Rauchentwicklung kommen. Für die Einsatzkräfte ist die Arbeit auch aufgrund der Hitze hart und fordernd. Sie müssen alle zwei bis drei Stunden ausgetauscht werden.