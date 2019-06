Facebook

Erste Bilder vom Einsatzort © FF Kirschentheuer

In der Region Ferlach heulten am Freitagnachmittag in zahlreichen Gemeinden die Sirenen. Der Grund dafür war ein Waldbrand im Gemeindegebiet von Zell. 140 Feuerwehrleute sind am frühen Freitagabend bei der Bekämpfung des Brandes im Einsatz. Das Feuer war gegen Mittag in einem steilen Waldstück auf der Südostflanke des Freibergs ausgebrochen. Wie die Landesalarm- und Warnzentrale (LAWZ) mitteilte, wren am frühen Abend etwa acht Hektar Wald und Kahlschlag betroffen. Der Brand wütete in unwegsamem Gelände, etwas oberhalb des Feuers befindet sich laut LAWZ ein Forstweg, von dem aus die Einsatzkräfte anrücken können. Unterstützt werden sie auch aus der Luft. Wie Bundesheer-Sprecher Michael Bauer auf Twitter mitteilte, stehen zwei Hubschrauber des Typs Alouette3 und ein AB-212 im Einsatz.