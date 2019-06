Facebook

© JiSIGN - Fotolia

Die Klagenfurter Stadtwerke arbeiten an der Erneuerung der Wasserleitungen in der Landeshauptstadt. Ab Dienstag (11. Juni) werden in der Keutschacher Straße, Habsburgweg und Friedlweg die Hauptleitung neu errichtet. In der Hans-Sachs-Straße die Hauptleitung und Hausanschlüsse ausgewechselt. Die Arbeiten werden voraussichtlich bis Ende August dauern.