Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Kiosk im Strandbad Klagenfurt weicht einer Mediathek der Arbeiterkammer © Weichselbraun

Es ist seit Jahren eine fixe Institution in den Klagenfurter Strandbädern: das Bücherboot der Arbeiterkammer. Zusätzlich hat die AK-Mediathekt in den letzten Jahren im Strandbad einen eigenen Stand aufgebaut, um damit die Lust auf das Lesen zu fördern. In diesem Jahr wird aus dem Stand eine fixe Einrichtung – weil der Kiosk im Strandbad geschlossen bleibt. „Die Stadtwerke haben uns dankenswerter Weise diesen Platz angeboten“, sagt Ferdinand Hafner, Sprecher der Arbeiterkammer Kärnten. Man könne so das Angebot an Büchern für alle Altersklassen erweitern.