Die Verhandlungen um die Einkommensverbesserungen dauerten Monate © Helmuth Weichselb

Bei den heutigen Verhandlungen der Gewerkschaft "vida" Kärnten, des Rot-Kreuz-Betriebsrates und des Roten Kreuz-Landesverbandes Kärnten konnte nach monatelangen Verhandlungen eine Einigung erzielt werden. Diese sei einerseits für den Dienstgeber finanziell machbar und andererseits wird damit die langjährige Forderung der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen nach einer zusätzlichen Abgeltung der Nacht- und Sonntagsdienste durch Zulagen erfüllt, heit es in einer Rot-Kreuz-Aussendung. Mit dem Abschluss im Bund gibt es einerseits einen Vorgriff auf die sechste Urlaubswoche und ab 2020 eine höhere Kinderzulage. In Kärnten haben jetzt ab 1. Juli 2019 alle Mitarbeiter eine zusätzliche Nachtdienstpauschale in der Höhe von 25 Euro, die mit 1. Jänner 2020 auf 28 Euro angehoben wird. Des Weiteren wird es ab 1. Juli 2019 eine Sonntagszulage von mindestens 3,55 Euro pro Stunde geben.