Tschauko und Fischer bei den Podcast-Aufnahmen im Studio der Antenne Kärnten © CIK

In den 1990er Jahren war es das Interrail-Ticket im Sommer, in den 2000er Jahren das Erasmus-Semester in Spanien. Mittlerweile ist die Welt noch näher zusammen gerückt - und die Angebote, sich nach der Matura oder während des Studiums ins Ausland zu begeben, wurden noch mehr.

In der zweiten Folge unseres Stadgespräch Podcast erzählen Vanessa Fischer und Michael Tschauko über ihre Auslandserfahrungen. Fischer lebte, studierte und arbeitete auf vier Kontinenten, Tschauko ging schon als Jugendlicher für ein Jahr nach Südamerika. Mittlerweile koordiniert er für "Volontariat bewegt" sinnvolle Varianten eines Gap Year.

Hier können Sie den ersten Stadtgespräch Podcast zum Thema "Matura was nun?" nachhören. Bildungsdirektor Robert Klinglmair und Maximilian Buchwald, Schüler des Europagymnasiums, diskutieren dabei über die Ausbildungschancen in Kärnten.