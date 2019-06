Der Pilotversuch für autonomes Fahren in Pörtschach wird ausgeweitet. Bedenken nach Unfall mit Verletzter in der Schweiz.

Im 15-Minuten-Takt fährt der Bus, der vom Team mit Projektleiter Walter Prutej (blaue Jacke) betreut wird © SURAA/Nicolas Zangerle

Seit über einem Jahr wird in Pörtschach am Wörthersee im Rahmen des Projektes Smart Urban Austria Alps Adriatic (SURAAA) an der Entwicklung der fahrerlosen Mobilität geforscht. Nun wird der Pilotversuch ausgeweitet. Der elektrische Navya-Kleinbus ist werktags wieder fahrerlos im Ortszentrum von Pörtschach unterwegs. Er transportiert kostenlos Gäste und Einheimische. Dieses Mal fährt der Shuttlebus vom Bahnhof Pörtschach entlang der Hauptstraße bis zum Monte-Carlo-Platz, zum Gemeindeamt und über das Parkhotel zurück zum Bahnhof.