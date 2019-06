Sanierung zwischen der Lerchenfeldstraße und der Jergitsch-Straße beginnt in diesen Tagen.

In diesen Tagen beginnen die Arbeiten an der Tarviserstraße © Cik

Es ist der am häufigsten befahrene Radweg Klagenfurts – die Tarviserstraße nördlich des Lendkanals. Ab dieser Woche kommt es wegen Bauarbeiten jedoch teilweise zur Sperre des Teilsstücks zwischen der Ferdinand-Jergitsch-Straße und der Lerchenfeldstraße. Die Arbeiten werden voraussichtlich zwei Monate dauern. In diesem Bereich wird die Fahrbahn erneuert, der Fußweg mit einer Makadambefestigung abgesichert und „es kommt ein durchgängiger Grünstreifen“, sagt Klagenfurts Verkehrsreferent Stadtrat Christian Scheider (FPÖ). Die Baumallee in diesem Bereich soll von den Bauarbeiten nicht betroffen werden.