Der Verletzte wurde vom Roten Kreuz (Symbolfoto) erstversorgt © Markus Traussnig

Glück im Unglück hatte am Sonntag am späten Nachmittag ein Mann aus dem Bezirk Klagenfurt-Land. Er war gegen 17.30 Uhr auf einer Wiese, die an den örtlichen Sportplatz angrenzt, unterwegs, als der plötzlich den Halt verlor und stürzte. In weiterer Folge fiel der Fußgänger in einen Bach. Mehrere anwesende Personen bargen den unbestimmten Grades Verletzten. Er wurde nach ärztlicher Erstversorgung von der Rettung ins LKH Villach eingeliefert.