Christina Stürmer begeisterte mit neuen Songs © KLZ/Markus Traussnig

Es war der erste Auftritt seit drei Jahren in Kärnten – und was für einer! Christina Stürmer machte mit ihrem neuen Album „Überall zu Hause“ auf der Schlosswiese in Moosburg Station. Vor allem von deutschen Musikkritikern wurde ihr neues Werk ja ziemlich verrissen, von „seelenlosen Deutschpop“ war da die Rede. In Moosburg trat Stürmer den Gegenbeweis an. Keine Spur von seelenlos und von der ersten Minute an bewies die Ex-Starmania, welche Kraft und Energie in ihr steckt, wenn sie auf der Bühne steht: Widerstand zwecklos, da muss man mit und das Publikum im vollgefüllten Festzelt hat das auch mit Begeisterung getan.