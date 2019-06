Facebook

Die Freiwillige Feuerwehr Ottmanach übernahm die Aufräumungsarbeiten © FF Ottmanach

Ein 23-jähriger Mann aus dem Bezirk Klagenfurt war am Samstag um 12 Uhr mit seinem Auto auf der Treffelsdorfer Straße unterwegs in Richtung Magdalensberg Straße. Bei der dortigen Kreuzung bog er links in die Magdalensberg Straße ein und übersah dabei einen entgegenkommenden Pkw, gelenkt von einer 89-jährigen Pensionistin aus Klagenfurt.