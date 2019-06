Rudolfine Sammer, die Doyenne des Hotels „Amerika“ am Klopeiner See, ist tot. Sie verstarb im 99. Lebensjahr.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Mit Rudolfine Sammer hat der Kopeiner See einen außergewöhnlichen Menschen verloren. © Christian Zechner

Ein Nachruf vom ehemaligen Journalisten und EU-Abgeordneten Eugen Freund, der selbst in St. Kanzian am Klopeiner See aufgewachsen ist.