Die Landschaftsapotheke am Alten Platz wird derzeit großflächig umgebaut. Ein Millionenbetrag dabei investiert.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Seit 1500 gibt es die Landschaftsapotheke am Alten Platz © Just

Sie ist die älteste Apotheke Kärntens, um 1500 wurde sie bereits am heutigen Standort am Alten Platz in den Büchern vermerkt – und leitet seither aus der Nähe zum Landhaus, wo die Landstände tagten, auch ihren Namen ab.