© ARochau - Fotolia

Zu kalt, zu feucht, zu trüb. So fasst Christian Stefan, Leiter der Zentralanstalt für Meteorologie in Klagenfurt, die Mai-Bilanz 2019 zusammen. „Seit 1991 war es im fünften Monat des Jahres nicht mehr so kalt“, sagt Stefan. Die Durchschnittstemperatur lag zwei bis drei Grad unter dem langjährigen Mittel. Am 7. Mai wurden in Weitensfeld minus 4,4 Grad gemessen. Der Höchstwert lag bei plus 27 Grad am 24. Mai in Hermagor.